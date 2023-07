Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fund einer größeren Menge Betäubungsmittel

Pirmasens (ots)

Am 06.07.2023, gegen 15:25 Uhr, waren Beamte der Polizeiinspektion Pirmasens gemeinsam mit dem Ordnungsamt in der Tunnelstraße in Pirmasens im Einsatz, da dort eine Rauchentwicklung gemeldet wurde. Fündig wurden die Beamten auf einem Wochenendgrundstück, auf dem ein 37-jähriger Mann aus Pirmasens ein Feuer in einem Kamin entzündet hatte. Auf dem Wochenendgrundstück fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, weshalb die Wohnung des Mannes auf richterliche Anordnung durchsucht wurde. In der Wohnung wurde eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Insgesamt wurden auf dem Wochenendgrundstück und in der Wohnung knapp 1200 g Amphetamin, über 80 Ecstasy Pillen, etwa 25 Gramm Methamphetamin, knapp 60 Gramm Cannabisprodukte und etwa 15 Gramm psychoaktive Pilze sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

