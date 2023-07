POL-PDPS: Tag der offenen Tür

Rodalben (ots) - Am 05.07.2023, gegen 17:12 Uhr, kam es an der Einmündung der L 497 zur Neuhofstraße in Rodalben zu einem Verkehrsunfall, da ein wartepflichtiger PKW-Fahrer einem in Richtung Lohnstraße fahrenden PKW die Vorfahrt nahm. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Der vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrer wurde durch den Unfall ...

