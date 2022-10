Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann durch Messerstich leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagabend (27. Oktober) wurde in Sankt Augustin ein Mann durch einen Messerstich leicht verletzt. Die Tat ereignete sich vor einem Restaurant in der Bonner Straße in Mülldorf. Dort gerieten nach Zeugenaussagen ein 35-Jähriger und ein 20-Jährigen aus Sankt Augustin in Streit. In dessen Verlauf soll der Ältere auf den Jüngeren eingeschlagen haben, woraufhin dieser ein Messer gezogen und auf den Kontrahenten eingestochen haben soll. Ersten Ermittlungen zur Folge besteht ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen den Beteiligten. Der Verletzte wurde durch die hinzugerufene Polizei auf dem Gehweg liegend aufgefunden und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig, konnte wenig später aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Geschädigte, bei dem zu keiner Zeit Lebensgefahr bestand, konnte bislang nicht zur Sache vernommen werden. Er erlitt eine Verletzung im Bereich des Unterbauchs und befindet sich im Krankenhaus. Der polizeibekannte Sankt Augustiner verweigert die Aussage und lässt sich durch einen Rechtsanwalt vertreten. Da ersten Ermittlungen zur Folge eine psychische Erkrankung vorliegen könnte, wird eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft. Die Ermittlungen zum Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzungen werden im Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Siegburg geführt und dauern an. Mögliche Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei unter 02241/541 3221. (Uhl)

