Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher bestehlen Familie/ Polizei weist auf Beratungsveranstaltung hin

Sankt Augustin (ots)

Eine Familie aus Sankt Augustin wurde Opfer von Einbrechern. Die Eltern waren mit ihren drei Kindern am Samstagmorgen (22. Oktober) zu einem Kurzurlaub aufgebrochen. Als sie am Mittwochabend (26. Oktober) gegen 20.45 Uhr in ihre in der Danziger Straße gelegene Wohnung zurückkehrten, stellten sie fest, dass in diese eingebrochen wurde. Die Balkontüre der Erdgeschosswohnung war aufgehebelt und sämtliche Räume einbruchstypisch durchsucht worden. Die hinzugerufene Polizei konnte Hebelmarken, Fingerabdrücke und eine Handabdruckspur sichern, die möglicherweise zu dem oder den bislang unbekannten Täter/n führen können. Nach einer ersten Sichtung gab die Familie an, dass Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Euro-Bereich gestohlen wurden. Wer im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241/541-3321. Die Polizei weist an dieser Stelle auf ihre Veranstaltung zum Thema Einbruchschutz am 2. November 2022, um 18.00 Uhr, hin. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich im frisch modernisierten Ausstellungsraum der Polizei Rhein-Sieg-Kreis, Frankfurter Straße 12-18, 53721 Siegburg, umfassend zum Thema zu informieren. Es wird einen Fachvortrag zum Einbruchschutz und die Möglichkeit geben, die ausgestellten Exponate (Türen, Fenster) ausgiebig zu testen. Auch werden stets kostenlose und individuelle Beratungstermine mit einem Fachberater der Polizei angeboten. Aus Kapazitätsgründen wird um Voranmeldung unter 02241/541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de gebeten. (Uhl)

