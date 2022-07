Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Bickelheim - B420, Überwachung des Durchfahrtverbotes

Alzey (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Wörrstadt führten heute morgen eine Kontrollstelle in Gau-Bickelheim, bzgl. der Vollsperrung der B420, durch. Dort befindet sich seit vergangenen Herbst eine Baustelle, anlässlich derer zahlreiche Beschwerden von Anwohnern eingegangen sind, dass das Durchfahrtverbot missachtet wird. An der eingerichteten Kontrollstelle in Höhe der Kläranlage wurden ca. 60 Fahrzeuge angehalten und nach einem berechtigten Anliegen kontrolliert. Mehr als die Hälfte der kontrollierten Verkehrsteilnehmer konnten kein berechtigtes Anliegen vorweisen, weshalb sie aufgefordert wurden zu wenden. Ein Großteil der Kontrollierten hatte für die Verkehrsüberwachung kein Verständnis. Weitere unregelmäßige Kontrollen werden zukünftig von der Polizeiwache Wörrstadt durchgeführt.

