POL-PIAZ: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldabbuchung mit zuvor gestohlener EC-Karte

Alzey (ots) - Nach einer Streitigkeit zwischen vier Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Alzeyer Innenstadt, wurde durch einen männlichen, unbekannten Beschuldigten mittels einer Waffe mehrfach geschossen. Im Anschluss der Schussabgabe flüchten drei Personen mit eines PKW, eine weitere Person flüchtet zu Fuß. Eingesetzte Polizeibeamte können an der Tatörtlichkeit 15 Patronen, vermutlich aus einer ...

