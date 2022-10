POL-PPRP: Einbruch in Wohnheim

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (26.10.2022) auf Donnerstag (27.10.2022) brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Jahnstraße ein. Aus dem Restaurant wurden Bargeld und ein Smartphone gestohlen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

