POL-PPRP: Nicht auf Schockanruf reingefallen

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (27.10.2022), gegen 16 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wollstraße verletzt. Eine 64-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt des Radfahrers an der Kreuzung Bliesstraße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt vom Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

