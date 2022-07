POL-COE: Nottuln, B525/ Mit rosaroter Brille im Straßenverkehr

Coesfeld (ots) - Seine Mofatour endete für einen 61-jährigen Lüdinghauser am Mittwoch (20.07.22) an der Konrad-Adenauer-Straße. Gegen 20.10 Uhr stoppten Polizisten ihn. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an, den der Mann auch einräumte. Auf der Wache entnahm eine Ärztin ihm eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem 61-Jährigen die ...

