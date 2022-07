Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Transporter brennen in Lagerhalle

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Gegen 21.50 Uhr brannten am Mittwochabend (20.07.22) zwei Transporter in der Halle einer Firma am Wierlings Kamp. Die Brandermittler der Polizei waren vor Ort und schließen nach derzeitigem Stand einen technischen Defekt als Ursache des Feuers aus. Die Auswertung weiterer Spuren dauert an.

Dank eines aufmerksamen Zeugens war die Feuerwehr schnell genug vor Ort, um ein Ausbreiten des Feuers auf die Halle zu verhindern. So blieb es bei den beiden beschädigten Fahrzeugen.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um weitere Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell