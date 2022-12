Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Plau am See (ots)

Am 17.12.2022 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Plau am See. In der Langen Straße Ecke Quetziner Straße wurde eine Frau mit ihrem Rollator von einem PKW erfasst, als diese die Straße überquerte. Die Frau (91 Jahre) verstarb kurz darauf im Krankenhaus in Plau am See. An der Unfallstelle kamen Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr sowie die DEKRA zur Unfallursachenermittlung zum Einsatz. Die Unfallstelle war bis 20:40 Uhr voll gesperrt.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

