POL-UN: Bönen - Diebstahl von zwei Zugmaschinen samt Auflieger - Polizei sucht Zeugen

Holzwickede (ots) - Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr hat am Montagnachmittag (05.09.2022) in Holzwickede zu einem Polizeieinsatz geführt. Über den Notruf meldete ein Zeuge gegen 17.45 Uhr einen Tatverdächtigen, der auf der Bahnhofstraße Tassen auf die Fahrbahn werfen würde. Die männliche ...

mehr