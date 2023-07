Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei auf dem Gersbacher Dorffest

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 08.07.2023, gegen 00:45 Uhr, meldete eine Anwohnerin, dass es im Pirmasenser Stadtteil Gersbach vor der Mehrzweckhalle zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen kommen würde. Von den Polizeibeamten wurde eine Gruppe von neun Jugendlichen und Heranwachsenden in der Nähe der Veranstaltung angetroffen. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger Geschädigter von einem 17-jährigen Beschuldigten ins Gesicht geschlagen wurde. Dabei erlitt dieser eine blutende Verletzung an der Nase. Im weiteren Verlauf kam es innerhalb der Gruppe zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung bei der erneut der 17-Jährige beschuldigt wurde und eine 18-Jährige, ein 16-Jähriger sowie eine 15-Jährige beteiligt waren. Hierbei erlitt der 15-Jährige Kratzwunden am Hals und der 18-Jährigen wurden Haarbüschel herausgerissen. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde den Beteiligten ein Platzverweis erteilt und mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

