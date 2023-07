Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Gegen 02.00 Uhr morgens des 09.07.23 kam es in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Hierbei fuhr eine 24-jährige Frau aus der Südwestpfalz mit ihrem schwarzen Ford in einer Rechtskurve nicht weit genug rechts auf ihrer Fahrbahn, sodass es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden PKW, VW, eines 21-jährigen Fahrers kam. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die Beamten Anzeichen auf Alkoholkonsum bei der Unfallverursacherin festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von knapp über 0,8 Promille. Die Unfallverursacherin erwartet nun entsprechend ein Strafverfahren und den Führerschein musste sie vorläufig abgeben. Weitere Ermittlungen folgen. |piwfb

