Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Frau bei Auffahrunfall in Olsberg schwer verletzt

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr in Olsberg in der "Rutsche". Ein VW Golf Fahrer rammte ein am rechten Fahrbahnrand stehenden Opel Astra. Seine Beifahrerin erlitt bei dem Aufprall eine Kopfverletzung. Zunächst wurde gemeldet, dass die Beifahrerin in dem Fahrzeug eingeklemmt sei, die Beifahrertür konnte jedoch ohne schweres Gerät geöffnet werden. Die Mitfahrerin wurde vor Ort vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurde der Opel auf ein weiteres, davor parkendes Fahrzeug geschoben. Dieses wurde dabei ebenfalls beschädigt. Die Straße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die 22 Helfer des Löschzug Bigge - Olsberg, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie des Verursacherfahrzeuges ab. Einsatzende war für die Feuerwehr gegen 8 Uhr.

