Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Pfingsten auf dem Borberg

Olsberg (ots)

Zur traditionellen Messfeier am Pfingstmontag auf dem Borberg lädt der Löschzug Bigge - Olsberg Jung und Alt ein. Um 11 Uhr hält Pfarrer Christian Laubhold die Hl. Messe an der Marienkapelle auf dem Borberg. Begleiten wird ihn das große Blasorchester des Musikvereins "Eintracht". Im Anschluss besteht wie schon am 1. Mai die Möglichkeit, noch einige gemütliche Stunden gemeinsam auf dem Berg zu verbringen. Für kalte und warme Getränke sowie Kuchen, Bratwurst und Suppe ist durch die Mitglieder des Löschzuges Bigge-Olsberg gesorgt.

