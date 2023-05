Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Gleitschirmflieger in Olsberg Elpe abgestürzt

Olsberg (ots)

Ein abgestürzter Gleitschirmflieger wurde den Löschgruppen (LG) Wiemeringhausen, Assinghausen und dem Löschzug Bigge - Olsberg in der Mittagszeit in Wiemeringhausen gemeldet. Zusammen mit der Bergwacht Winterberg, dem Rettungsdienst HSK und der Polizei machten sich die Helfer auf den Weg. Während der Anfahrt stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle nicht in Wiemeringhausen, sonder in Elpe am Fluggelände befand. Die LG Assinghausen und Wiemeringhausen konnten den Einsatz abbrechen, dafür wurde die LG Elpe alarmiert. Vor Ort hing ein Gleitschirmflieger in etwa 12 Meter Höhe in einem Baum fest. Da die Absturzstelle mit der Drehleiter nicht erreicht werden konnte, rückte das Fahrzeug nach kurzer Zeit wieder ab. Die 4 - teilige Steckleiter wurde für die Bergwacht in Stellung gebracht. Der havarierte Pilot wurde von einem Höhenretter gesichert und abgeseilt. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber zum Glück unverletzt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 15 Kräften, die Bergwacht mit einem Fahrzeug und 4 Helfern vor Ort. Einsatzende war gegen 16:30 Uhr.

