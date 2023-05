Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Fahrzeugweihe bei der Löschgruppe Gevelinghausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Olsberg (ots)

Am vergangenen Samstag wurden gleich zwei Fahrzeuge der Löschgruppe Gevelinghausen eingeweiht. Das neue mittlere Löschfahrzeug (MLF) und das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Löschgruppenleiter Volker Kasper freute sich über das zahlreiche Erscheinen und begrüßte alle Anwesenden, insbesondere Pastor Antoni Soja und Pfarrer Burkhard Krieger, die im Anschluss die Weihe der beiden Fahrzeuge vornahmen. Besonders bedankte sich der Löschgruppenleiter bei Bürgermeister Wolfgang Fischer und Stadtbrandinspektor Marc Stappert, sowie bei allen, die an der Beschaffung beteiligt waren.

Ersetzt wurde damit nach ca. 23 Jahren ein im Jahre 2000 beschafftes Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W. Das neue MLF wurde von der Firma Iturri auf einem 9 Tonnen MAN - Fahrgestell mit einem 220 PS starken Euro 6 Motor mit Automatikgetriebe aufgebaut. Ein 1000 Liter Wassertank, eine festverbaute Pumpe FPN 10/2000 mit einer Leistung von 2000 Litern pro Minute bei 10 bar Ausgangsdruck, ein automatischer Lichtmast, Wasserabnahme direkt aus dem Fahrzeugtank, sowie zwei Atemschutzgeräte in der Fahrzeugkabine sind nur einige Neuerungen gegenüber dem alten Fahrzeug. Kasper dankte auch allen Vereinen aus dem Dorf, sowie den Mitgliedern des Fördervereins und allen Förderern der Löschgruppe Gevelinghausen. Nicht zuletzt galt sein Dank den Partnern und den Familien der Kameraden, die immer viel Verständnis für den Einsatz bei der Feuerwehr aufbringen müssen.

Bürgermeister Wolfgang Fischer ging auf den Werdegang der Beschaffung des Fahrzeuges ein: "Im Jahr 2021 wurde die Neuanschaffung des Fahrzeuges im Bedarfsplan beschlossen. Noch im selben Jahr wurde auf Grundlage eines Dringlichkeitsbeschlusses im Rat der Stadt Olsberg das Fahrzeug zum Preis von rund 173.000 Euro ohne feuerwehrtechnische Beladung bestellt" so Fischer. Dies erwies sich als großer Vorteil, denn nach dem verheerenden Brand im September beim Löschzug Bigge - Olsberg konnte das Vorführfahrzeug noch am selben Abend des Brandes beim Löschzug in Dienst gestellt werden. Nahezu alle Fahrzeuge wurden bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen und waren nicht mehr Einsatzbereit. Nachdem der Löschzug wieder mit eigenen Fahrzeugen voll einsatzbereit war, wurde das Fahrzeug im Werk in Wilnsdorf überprüft und aufgearbeitet und konnte dann von der Löschgruppe Gevelinghausen dort abgeholt werden. Fischers Dank ging ausdrücklich an die fraktionsübergreifende Politik in Olsberg. "Es wird deutlich, wie sehr Rat und Verwaltung der Stadt Olsberg die gute Ausrüstung und Unterbringung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte am Herzen liegen".

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell