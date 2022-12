Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stationäre Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Dierdorf / Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am 05.12.2022 zwischen 18:00 und 24:00 Uhr führten mehrere Beamte der Polizei Straßenhaus stationäre Verkehrskontrollen in Dierdorf und Oberhonnefeld-Gierend durch. Hierbei wurden in Dierdorf zwei getunte Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, an denen diverse Veränderungen nicht ordnungsgemäß abgenommen und eingetragen waren, was jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die Weiterfahrt mit den Fahrzeugen wurde untersagt. Zwei ebenfalls kontrollierte Fahrzeugführer verfügten nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Neben weiterer Verkehrsordnungswidrigkeiten u.a. wegen nicht angelegten Sicherheitsgurten wurden noch zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst.

