Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Am frühen Morgen des 09.07.2023 konnten durch die Polizei Zweibrücken zwei Trunkenheitsfahrten aufgedeckt werden. Gegen 01:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann in der Homburger Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,43. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde Strafanzeige erstattet. Gegen 04:15 Uhr wurde eine 22-jährige Frau in der Bismarckstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, die durch einen Urintest verstärkt wurden. Der Fahrzeugführerin wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erfasst. |pizw

