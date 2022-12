Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221229-1-pdnms Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in Gettorf gesucht

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 27.12.2022, 14.30 Uhr und dem 28.12.2022, 18.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Horns Hof in Gettorf.

Der oder die Täter gelangten vermutlich über einen Spielplatz, der hinter dem Haus liegt, auf das Grundstück. Dort zerstörten der oder die Täter einen Bewegungsmelder am Schuppen, danach hebelten der oder die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so ins Hausinnere.

Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenstände und flüchteten im Anschluss mit Schmuck. Der Wert dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe machen können, wem sind verdächtige Personen oder auch fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem älteren schwarzen Golf machen, der in der Feldstraße in Gettorf zum Tatzeitpunkt abgestellt war?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600 oder auch an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell