Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221220-3-pdnms Raub auf Spielhalle in Rendsburg, Zeugen gesucht

Rendsburg (ots)

Am 20.12.2022 gegen 00.10 Uhr überfielen zwei unbekannte Täter eine Spielhalle in der Königsstraße in Rendsburg und konnten im Anschluss mit einem höheren dreistelligen Geldbetrag fliehen.

Die beiden unbekannten Täter betraten gegen 00.10 Uhr die Spielhalle, beide waren mit einer Schusswaffe bewaffnet. In der Spielhalle befanden sich zu dem Zeitpunkt ein 42 jähriger Mitarbeiter der Spielhalle sowie ein 52 jähriger Gast.

Die Täter fesselten die beiden Geschädigten an Händen und Füßen, anschließend entnahmen sie einen höheren dreistelligen Geldbetrag aus dem Kassenbereich und stahlen dem Spielhallengast seine Geldbörse.

Danach flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden : Der erste Täter war ca. 180 cm groß, schlank, ca. 30 Jahre alt, Deutscher, er trug eine graue Jogginghose und helle Turnschuhe. Der zweite Täter war ebenfalls schlank, ca. 160 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, er trug einen grünen Kapuzenpullover, eine braune Jacke und schwarz-weiße Turnschuhe. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei, in dieser wurde auch das gestohlene Geld verstaut.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in der Nacht zu heute im Innenstadtbereich von Rendsburg etwas Verdächtiges beobachten können, wem sind die beiden beschriebenen Täter oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Königsstraße aufgefallen? Wer hat in den Tagen zuvor auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Spielhalle in der Königstr. gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell