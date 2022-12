Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221220-2-pdnms Mutmaßlicher Mitschnacker in Fleckeby, Zeugen gesucht

Fleckeby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 19.12.2022 gegen 06.45 Uhr hat ein unbekannter Täter in Fleckeby versucht, ein 13 jähriges Mädchen in sein Auto zu locken, in dem er ihr in scharfem Tonfall befahl, ins Auto einzusteigen.

Das Mädchen ging zu Fuß vom Satower Weg kommend in Richtung B 76 / Am Holm und nutze dabei den linken Gehweg. Hier bemerkte sie dann auch einen größeren weißen PKW, vermutlich ähnlich einen VW Caddy, mit ECK Kennzeichen, welcher die Kreisstraße in Richtung Hummelfeld aus Richtung B 76 / Am Holm kommend befuhr. Das Mädchen bemerkte dann, dass dieser weiße PKW im Bereich Satower Straße / Kreisstraße wendete und wieder zurück kam.

Der Fahrer des PKW, ein ca. 40 Jahre alter Mann, breit gebaut und etwas fülligere Figur, Glatze, kein Bart und keine Brille, sprach hochdeutsch, hielt neben der 13 jährigen Schülerin an und öffnete die Fahrertür.

Der Mann machte den Eindruck, als wolle er aussteigen, ein Bein befand sich schon außerhalb des Fahrzeuges. Plötzlich und ohne weitere Forderungen sprach er die Schülerin in einem energischen Ton an, dass sie einsteigen solle. Explizit rief er ihr zu : " Steig ein ".

Die Schülerin kam der Aufforderung jedoch nicht nach, sie sagte zu dem Mann das sie das nicht machen würde und setzte dann ihren Weg fort.

Da zwischenzeitlich von einem angrenzenden Grundstück einige Personen auf die Kreisstraße traten, wendete der Fahrer des weißen PKW sein Fahrzeug und fuhr anschließend über die Kreisstraße Richtung Hummelfeld davon.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Personen, die von einem angrenzenden Grundstück auf die Kreisstraße traten.

Diese melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

