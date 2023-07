Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 08.07.2023 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem, in der Gasstraße in Pirmasens, geparkten Pkw. Der geschädigte Restaurantinhaber hatte seinen roten Pkw der Marke Hyundai, Modell i30, während des Ausladens direkt vor der Pizzeria abgestellt. Aus dem Pkw wurde die Geldbörse, welche sich auf einer Lieferkiste auf dem Beifahrersitz befand, entwendet. In dem Portemonnaie befand sich ein unterer vierstelliger Bargeldbetrag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

