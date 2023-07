Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mutmaßliche Einbrecher überrascht

Mutmaßliche Einbrecher überrascht hat ein Hausbewohner im Hainbuchenweg am frühen Dienstagmorgen. Der Mann sah gegen 1.45 Uhr im zweiten Obergeschoss vor seinem Fenster plötzlich eine Person, die nach der Entdeckung zusammen mit vier weiteren Unbekannten, die vor dem Haus standen, die Flucht ergriff. Offenbar war der Täter zuvor etwa drei Meter nach oben auf einen Balkon geklettert und von dort auf dem Balkongeländer in Richtung Hauswand balanciert. Die Personen konnten unerkannt entkommen.

Sigmaringen

In Pkw eingebrochen

Offenbar auf der Suche nach Wertsachen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe der Fahrertür eines in der Bittelschießer Straße geparkten Pkw eingeschlagen. Danach stieg der Unbekannte in den Wagen ein, fand jedoch keine Wertgegenstände vor und stahl daher nach jetzigem Stand nichts. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07571/1040.

Sigmaringen

Körperverletzung

Offenbar aufgrund seines vorangegangenen Alkoholkonsums geriet am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr ein 42-jähriger Mann vor einem Lebensmitteldiscounter in der Georg-Zimmerer-Straße mit seiner ein Jahr jüngeren Begleiterin aneinander. Der deutlich Betrunkene beleidigte die 41-Jährige zunächst und schlug und trat im weiteren Verlauf auf sie ein. Den alarmierten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der 42-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv und musste daher mittels Handschließen fixiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann deutlich alkoholisiert war, weswegen der Aggressor kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde. Er gelangt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung zur Anzeige.

Albstadt / Sigmaringen

Zeugin nach Vorfall in Zug gesucht

Eine wichtige Zeugin zu einem Vorfall im Zug von Albstadt nach Sigmaringen am Sonntagabend sucht das Kriminalkommissariat Sigmaringen. Den Schilderungen zufolge soll ein 12-jähriges Mädchen kurz nach 18 Uhr von einem Mann möglicherweise bedrängt worden sein. Eine Frau, die ebenfalls in dem Zug fuhr, habe dem Mädchen daraufhin helfend zur Seite gestanden. Um den genauen Geschehensablauf zu klären, bitten die Ermittler diese Zeugin, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Kriminalkommissariat Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau / Ostrach / Hohentengen

Brände fordern Feuerwehr

Drei Brände haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehren im Landkreis Sigmaringen gefordert.

Kurz vor 13.00 Uhr geriet zwischen Ostrach und Unterweiler ein abgeerntetes Feld in Brand. Ursächlich für den Brandausbruch könnte Funkenflug von einer Ballenpresse gewesen sein, welche auf dem Acker eingesetzt wurde. Die Feuerwehr konnte die Flammen auf eine rund 50 Quadratmeter große Fläche begrenzen. An den Landmaschinen entstand kein Schaden.

Ebenfalls bei Arbeiten mit einer Ballenpresse auf dem Feld entwickelte sich gegen 15.00 Uhr zwischen Rosna und Ursendorf bei Altensweiler in dem Gerät ein Feuer. Während es dem Fahrer noch gelang, das Zugfahrzeug abzukoppeln, brannte die Ballenpresse nieder. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf dem Feld.

Kurz nach 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Vegetationsbrand in der Nähe des Klosters Sießen alarmiert. Möglicherweise aufgrund von Funkenflug im Zuge von Mäharbeiten war hier ein Gerstenfeld in Brand geraten. Geistesgegenwärtig gelang es dem Landwirt, mit dem Mähdrescher noch eine Schneise zu ziehen, um eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Felder zu verhindern. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die brennende Fläche vom Ausmaß mehrerer Fußballfelder, ca. 60.000 Quadratmeter, abzulöschen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die vorbeiführende L 280 vorübergehend gesperrt werden.

