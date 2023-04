Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wallenhorst: Falsche Handwerker begehen Trickdiebstähle - ein Täter festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag trieben falsche Handwerker in Pye und Wallenhorst ihr Unwesen. Zwischen 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines 88-jährigen Osnabrückers in der "Pyer Straße" und gab sich als Klempner aus. Der Mann behauptete, dass es in der Nachbarschaft einen Rohrbruch gegeben habe und er deshalb Arbeiten im Haus des 88-Jährigen durchführen müsse. Der Osnabrücker gewährte dem Unbekannten daraufhin Zutritt. Dieser begab sich zunächst in das Obergeschoss und verließ das Einfamilienhaus nach kurzer Zeit wieder unbeobachtet. Der 88-Jährige wurde daraufhin misstrauisch und stellte folglich gemeinsam mit seiner Ehefrau fest, dass der angebliche Handwerker Schmuck entwendet hatte. Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben:

- unter 1,80m groß - kräftige Statur - orangefarbener Arbeitsanzug - hochdeutsche, dialektfreie Aussprache

Gegen 10:30 Uhr kam es am "Pyer Kirchweg" in Wallenhorst zu einer weiteren Tat. Unter ähnlicher Legende verschafften sich zwei falsche Handwerker Zutritt in das Wohnhaus einer 92-Jährigen und entwendeten Schmuck. Ein aufmerksamer Zeuge, bei dem es sich um einen Polizeibeamten in seiner Freizeit handelte, beobachtete zuvor die Situation an der Haustür der älteren Dame und informierte daraufhin seine Kollegen. Als diese eintrafen, flüchteten die Personen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger vor einem Gasthaus am "Pyer Kirchweg" festgenommen werden. Der 30-Jährige aus Andernach wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Samstag der Haftrichterin vorgeführt. Die Richterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-jährigen Mann. Dieser wurde daraufhin einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Zwei weitere tatverdächtige Personen konnten trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht angetroffen werden. Diese wurden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- ca. 1,70m groß - ca. 25-35 Jahre alt - schwarze Haare - Bartansatz - normale Statur mit Bauchansatz - Dachdecker/Zimmermanns Bekleidung (Cord/schwarz) - helles Shirt - schwarzes Basecap - hochdeutsche Aussprache

Person: 2

- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,75m groß - schwarze, kurze Haare (mit Zopf) - dickliche Statur - weißes T-Shirt - dunklere Hose - Sportschuhe

Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ist der derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann oder sonstige sachdienliche Angaben zu den Taten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215, -3103 oder unter 05461/94530.

Die Polizei nimmt diese Taten als Anlass noch einmal davor zu warnen, unbekannte Personen ohne weiteres Zutritt zu gewähren. Der angebliche Auftrag sollte kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch oder Internet gesucht und angerufen werden. Bei Unsicherheiten raten wir außerdem dazu, weitere Personen (bspw. Nachbarn, Angehörige, aber auch die Polizei) über den unangekündigten Besuch zu informieren und diese ggf. zur Unterstützung hinzuzuziehen.

Wem durch betrügerische Handwerker Eigentum abhandengekommen oder sonst ein Schaden entstanden ist, sollte Strafanzeige bei der örtlichen Polizei erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell