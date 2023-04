Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - 9-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 9-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 15:05 Uhr den Gehweg im "Drosselstieg" in Richtung "Haseldehnen". Vor einer Grundstückseinfahrt hielt der Junge kurz an, um einen weißen PKW einfahren zu lassen. Danach setzte der 9-Jährige seine Fahrt fort. Zeitgleich fuhr das gleiche Fahrzeug wieder aus der Einfahrt heraus, sodass es zum Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer kam. Das Kind stürzte folglich und fiel auf die Straße. Die Autofahrerin (wird wie folgt beschrieben: graue Haare zum Zopf gebunden) hielt daraufhin kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des 9-Jährigen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 9-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zudem wurde sein Fahrrad beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum PKW oder der Fahrzeugführerin geben können. Diese melden sich bitte unter 05401/83160.

