Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Angefahrenes Auto gesucht

Nachdem am Dienstag kurz nach 12 Uhr in der Raueneggstraße ein abgestellter Pkw angefahren wurde, sucht die Polizei nach dessen Fahrer. Ein 21 Jahre alter VW-Lenker streifte beim Ausparken den vermutlich silbernen Mercedes. Der Unfallverursacher fuhr ein Stück weiter und parkte seinen Pkw ab, doch als er zur Unfallstelle zurückkehrte, war der angefahrene Wagen verschwunden. Der Lenker des silbernen Mercedes wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 38-jähriger Kleinlastwagenfahrer erlitten, der am Mittwoch gegen 7 Uhr an einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße beteiligt war. Der Lenker musste stark abbremsen, als vor ihm eine stadteinwärts fahrende 28 Jahre alte VW-Lenkerin ebenfalls bremsen musste. Ein 23-Jähriger, der in einem BMW hinter dem Kleintransporter fuhr, erkannte dies zu spät und schob durch einen Zusammenstoß mit dem Kleinlastwagen die Fahrzeuge ineinander. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Eine medizinische Versorgung des 38-Jährigen an der Unfallstelle war nicht nötig.

Horgenzell

Trocknungsanlage brennt

Eine Hackschnitzeltrocknungsanlage hat am Mittwoch kurz vor 13 Uhr in einem Teilort von Horgenzell-Kappel gebrannt. Vermutlich hat ein Funken im Inneren der Anlage den Brand verursacht. Die Anlage war die letzten zwei Wochen umgebaut und erst am Mittwochmorgen wieder in Betrieb genommen worden. Ein Nachbar erkannte das Feuer frühzeitig und wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte schnell und konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Wangen

Polizei sucht Zeugen nach vermeintlichem Angriff

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem am Donnerstag im Bleicheweg ein Unbekannter zwei Männer angegriffen haben soll. Der Täter habe die beiden 36-Jährigen rücklings mit einem Gegenstand, vermutlich einem Baseballschläger, angegriffen, nachdem diese ihm ihr Feuerzeug nicht aushändigen wollten. Einer der beiden erlitt durch den Angriff Verletzungen an Kopf und Hand. Eine medizinische Versorgung lehnte der Verletzte ab. Der Angreifer soll laut einer Beschreibung etwa 35 Jahre alt und augenscheinlich von südländischem Aussehen gewesen sein. Er war etwa 180 cm groß, von schmächtiger Statur und trug kurze schwarze Haare sowie einen roten Jogginganzug. Personen, die Hinweise zum Täter oder sonstige sachdienliche Informationen zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Radfahrer bei Unfall verletzt

In der Isnyer Straße ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer von einem Renault erfasst worden. Der 33 Jahre alte Radler befuhr einen Kreisverkehr, als die 46 Jahre alte Lenkerin des Kleinwagens ihn beim Einfahren in das Rondell übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rennrad-Fahrer. Er wurde mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault und dem Rad entstand ein Schaden von jeweils einigen hundert Euro.

Leutkirch

Streit unter Nachbarn ruft Polizei auf den Plan

In einen eskalierten Nachbarschaftsstreit in der Memminger Straße musste die Polizei am Mittwoch einschreiten. Ein 63 Jahre alter Mann ärgerte sich über die Vermüllung des Wohnhauses und hatte die Kinder des Nachbarn im Verdacht, wodurch es zum Streit mit den Eltern kam. Das Streitgespräch zwischen dem Kindsvater und dem 63-Jährigen eskalierte derart, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Zudem sollen Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen worden sein. Die hinzugerufene Polizei trennte die Streithähne. Auf beide Männer kommen nun Strafanzeigen zu.

Isny

Nach Kollision davongefahren - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Achener Weg hat ein älterer Autofahrer am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einen geparkten Opel Corsa angefahren. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem Renault mit Ravensburger Zulassung unterwegs gewesen ist, touchierte den Corsa beim Ausparken und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Anschluss meldete er den Zusammenstoß nicht, sondern suchte das Weite, weshalb der Polizeiposten Isny zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet hat. Sachdienliche Hinweise zum Fahrer werden unter Tel. 07562/97655-0 entgegengenommen.

Isny

Unbekannte stehlen Geldbörse - Polizei bittet um Hinweise

Drei Unbekannte sollen einem 19-Jährigen am Montag gegen 1.30 Uhr seine Geldbörse gestohlen haben. Wie erst nachträglich gemeldet wurde, entwendeten die Täter im Bereich der Realschule das Portemonnaie des Heranwachsenden aus dessen Hosentasche und gingen im Anschluss davon. Der Bestohlene soll dem Trio hinterhergegangen sein. Als er auf zwei der Täter im Bereich der Mensa traf, soll der alkoholisierte 19-Jährige die beiden auf den Diebstahl angesprochen haben. Daraufhin versetzte ihm einer der beiden einen Schlag gegen die Schläfe, woraufhin er das Duo aus den Augen verlor. Die Geldbörse wurde am nächsten Tag ohne Geldkarten und Bargeld gefunden und abgegeben. Der Polizeiposten Isny ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Die Täter werden von dem 19-Jährigen als augenscheinlich südländische Typen beschrieben. Eine der Personen soll rot bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Isny

Nach Unfallflucht - Betroffener setzt Belohnung aus

Nachdem am Freitag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Obertorstraße ein geparkter Mercedes SL AMG angefahren worden ist, setzt der Besitzer eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen. Dieser hatte das Weite gesucht, nachdem er an dem Mercedes einen Schaden von rund 6.000 Euro verursacht hat. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07562/97655-0 an den Polizeiposten Isny gemeldet werden.

Bad Waldsee

Nach Handgreiflichkeiten - Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Der Streit um einen Verkehrsvorgang hat am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Frauenbergstraße in Handgreiflichkeiten geendet. Ein 53 Jahre alter Autofahrer ärgerte sich darüber, dass ihm ein junger Motorroller-Fahrer in einem Wohngebiet wohl die Vorfahrt genommen habe, und nahm dies zum Anlass, dem Zweiradlenker hinterherzufahren und ihn zurechtzuweisen. In der Frauenbergstraße stellte er den Rollerfahrer und es entwickelte sich ein Streit. Ein Anwohner griff ein und wollte den wohl sehr in Rage geratenen Autofahrer beruhigen. Dieser beleidigte daraufhin den Schlichter und verletzte ihn am Arm. Der 53-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell