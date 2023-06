Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: B27 - schwerer Verkehrsunfall zwischen Oberhaun und Sieglos - Fahrbahnsperrung - fünf Verletzte

Bad Hersfeld (ots)

Hauneck. Am Montagnachmittag (19.06.2023) kam es gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B27, zwischen Oberhaun und Sieglos. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr mit einem Ford Transit Pritschenwagen die B27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Im Ford Transit befanden sich noch zwei Insassen (23 Jahre und 46 Jahre, ebenfalls aus dem Landkreis Limburg-Weilburg). Ein 75-jähriger Fahrzeugführer und seine 71-jährige Mitfahrerin aus Hünfeld befuhren die B27 mit einem Pkw Hyundai die Gegenrichtung. Eine nachfolgende 26-jährige Fahrzeugführerin aus Eiterfeld für mit ihrem Pkw Seat ebenfalls in Fahrtrichtung Fulda. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Pritschenfahrzeug auf die Gegenfahrbahn ab und stieß frontal mit dem Pkw Hyundai zusammen. Die Fahrerin des Pkw Seat konnte durch eine Vollbremsung ein Auffahren auf die verunfallten Fahrzeuge verhindern. Das Fahrzeug der jungen Frau wurde dennoch beschädigt. Die unverletzte Fahrerin leistete umgehend Erste Hilfe an der Unfallstelle. Die Insassen des Pritschenwagens wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Pkw Hyundai wurden durch das Unfallgeschehen schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 28 und seine Mitfahrerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Neben den Rettungskräften und dem Rettungshubschrauber waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Hauneck und Bad Hersfeld vor Ort. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die B27 war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 20.30 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich hierdurch auf mehrere Kilometer.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell