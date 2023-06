Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall m. Leichtverletzten und Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am 06.06.23 in der Zeit von 18.00 - 19.00 Uhr parkte ein Rotenburgerin ihren Seat, schwarz auf dem Parkplatz "Altes Amtsgericht". Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung (Kratzer) an der linken Fahrzeugseite fest. Schaden ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Rotenburg- Am 18.06.23, 18.49 Uhr, befuhr ein Mazda-Fahrer (54 J) aus Felsberg die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. Eine Alheimerin (74 J.) befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Vor der Gasse und überquerte dann die Bundesstraße um auf die gegenüberliegende K 49 zu gelangen. Hierbei missachtete sie die den vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß wobei die Radfahrerin frontal in die linke Fahrzeugseite des Pkw stieß. Gesamtschaden ca. 1.600 Euro. Die 74-Jährige wurde leichtverletzt mittels RTW ins Krankenhaus von Rotenburg verbracht.

Alheim-Hergershausen- Eine Piaggio-Roller-Fahrerin (16 J.) aus Ludwigsau befuhr am 18.06.23, 00.52 Uhr die L 3253 aus Richtung Alh.-Baumbach kommend in Richtung B 83. Kurz nach dem auffahren auf die B 83 nach rechts Richtung Rotenburg, kam sie nach rechtsvon der Fahrbahn ab und touchierte einen Leipfosten und stürzte in das angrenzende Feld. Gesamtschaden ca. 1000 Euro. Die 16-Jährige wurde leichtverletzt.

Ludwigsau- Am 16.06.23, 17.30 Uhr, befuhr eine Krad-Fahrerin mit einer BMW die L 3336 aus Richtung Ludwigsau-Niedertalhausen kommend in Richtung Rotenburg. In einer Linkskurve geriet die Fahrerin aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern. Im weiteren Verlauf versucht sie noch mittels ihres linken Beines durch Herabstellen auf die Fahrbahn abzufangen. Dies misslang jedoch und sie kippte nach links auf die Fahrbahn. Durch den Versuch des Abfangens wurde die 21-Jährige leichtverletzt ins Krankenhaus von Rotenburg verbracht. Gesamtschden ca. 500 Euro

