Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen gestohlen - Einbruch - Sachbeschädigung - Brand von Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen gestohlen

Alsfeld. In der Nacht zu Freitag (16.06.) stahlen Unbekannte die Reifen von insgesamt sieben Fahrzeugen. Im Tatzeitraum standen die Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Grünberger Straße. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Außerdem hinterließen die Täter etwa 7.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Kirtorf. Gewaltsam öffnete ein Unbekannter am Samstagabend (17.06.), gegen 23.30 Uhr, das Vorhängeschloss eines Schuppens in der Straße "Schmitthof" in Lehrbach. Anschließend entwendete der Langfinger ein Kleinkraftrad des Herstellers "Smarda" im Wert von etwa 2.000 Euro. Der Roller konnte durch eine Polizeistreife wenig später nur circa 500 Meter vom Tatort entfernt wieder aufgefunden werden. Der Täter kann als circa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit grauen, kurzen Haaren und schlanker Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, ein weiß-blau gestreiftes Polo-Shirt und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Romrod. Unbekannte beschmierten zwischen Samstagabend (17.06.) und Sonntag (18.06.) die Wand einer Halle in der Straße "Am Bahnhof" in Zell mit Farbe. Hierdurch entstanden rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Einfamilienhaus

Freiensteinau. Am Montagmorgen (19.06.), gegen 4 Uhr, kam es in der Ringstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, standen Teile des Dachstuhls bereits in Flammen. Durch das schnelle Einschreiten der örtlichen und benachbarten Feuerwehren konnte der Brand allerdings gelöscht werden, bevor er sich auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Die Bewohner konnten sich selbst frühzeitig aus dem Haus retten, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Alsfeld sowie Experten des Hessischen Landeskriminalamts haben in diesem Zusammenhang den Brandort bereits am heutigen Vormittag begutachtet. Ersten Erkenntnissen zufolge, war vermutlich ein technischer Defekt brandursächlich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 200.000 Euro.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell