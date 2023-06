POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 59-jährigen Ralf W.

Fulda (ots) - Am Sonntagmorgen (18.06.2023) kam es gegen 06.20 Uhr auf der B27, zwischen der Anschlussstelle Dreieck Fulda und Rothemann zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Gemeinde Hosenfeld und 35-jähriger BMW-Fahrer aus Hannover befuhren in dieser Reihenfolge die B27 in Fahrtrichtung Süden. Zum Ende des zweispurigen Bereichs endet ...

mehr