Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumaterial entwendet

Erkelenz (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Dienstag (13. Juni), gegen 20.30 Uhr, dass ein Mann aus einem Rohbau an der Gerhard-Welter-Straße Holzlatten und Steine herausholte. Als er noch einen Sack Mörtel mitnehmen wollte, sprach der Zeuge den Mann an und informierte die Polizei. Die Beamten konnten ihn in der Nähe antreffen und seine Personalien feststellen. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell