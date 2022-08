Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin tritt unachtsam auf den Radweg

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag ein 40-Jähriger bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Radfahrer war laut Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Donauradweg zwischen Rosengarten und Berblinger Turm unterwegs. Er fuhr in Richtung Oststadt. Eine 61-jährige Fußgängerin, welche in gleicher Richtung auf dem Fußgängerweg unterwegs war, trat plötzlich nach links. Sie wollte zu einer Sitzbank und hatte auf den herannahenden Radfahrer nicht geachtet. Beim Zusammenstoß stürzte der 40-Jährige und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch die Fußgängerin erlitt nur leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei (Tel. 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

