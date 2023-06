Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: B27 - Verkehrsunfall mit Personenschaden nach unerlaubten Wendemanöver

Fulda (ots)

Am Sonntagmorgen (18.06.2023) kam es gegen 06.20 Uhr auf der B27, zwischen der Anschlussstelle Dreieck Fulda und Rothemann zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Gemeinde Hosenfeld und 35-jähriger BMW-Fahrer aus Hannover befuhren in dieser Reihenfolge die B27 in Fahrtrichtung Süden. Zum Ende des zweispurigen Bereichs endet auch die zur Fahrbahntrennung angebrachten Mittelschutzplanken. Hier wollte der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug verbotswidrig wenden, um auf die Gegenfahrbahn zu gelangen, nachdem er sich verfahren hatte. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der nachfolgende BMW-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte in die Fahrerseite des quer zur Fahrtrichtung stehenden Mercedes. Beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin des BMW wurden zum Glück nur leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung in einem Fuldaer Krankenhaus entlassen werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zwecks Bergungsarbeiten war die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt, jedoch entstanden trotz der zum Unfallzeitpunkt als Umleitungsstrecke eingerichteten B27 / B279 für die gesperrte BAB A7 keine nennenswerten Störungen.

