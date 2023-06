Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw und Moped kollidierten

Altenburg (ots)

Schmölln: Eine 71-jährige Fahrerin eines Pkw VW fuhr am Montag (05.06.23) gegen 14:05 Uhr aus der Einfahrt des Krankenhauses in Schmölln und hatte die Absicht geradeaus über die Robert-Koch-Straße in Richtung Gößnitz zu fahren. Dabei missachtete sie einen auf der Robert-Koch-Straße fahrenden 16-Jährigen mit seinem Moped, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

