Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen

Weimar (ots)

Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der Straße L1055 zwischen den Ortschaften Ballstedt und Berlstedt ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Autofahrer und der Motorradfahrer fuhren in Richtung Berlstedt. Als der Motorradfahrer zum Überholen des Autofahrers ansetzte, entschied sich der Autofahrer dazu, nach links in einen Feldweg einzubiegen, nachdem dieser dafür seinen linken Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der überholende Motorradfahrer mit dem abbiegenden Fahrzeug. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde in der Folge glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500,00 Euro.

