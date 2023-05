LPI-J: Bahnhofsgebäude beschädigt

Apolda (ots) - In der Eduardstraße in Apolda (Hausnummern 3 & 7) wurden den Eigentümern Internetkabel am Hausanschluss beschädigt, so dass kein Telefon / Internet mehr zur Verfügung stand. Als Tatzeit wird Donnerstag, 18.05.2023, 23:15 Uhr - 19.05.2023, 09:30 Uhr benannt. Nicht auszuschließen ist, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Feiertag "Christi Himmelfahrt" stehen könnte. Beiden Hauseigentümern ist jeweils ...

