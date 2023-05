Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradsturz in der Stobraer Straße

Apolda (ots)

Am 19.05.2023 gegen 15:25 Uhr kam es in Apolda, Stobraer Straße Höhe Hausnummer 69 zu einem Verkehrsunfall. Hier stürzte ein 15-jähriger Fahrradfahrer. Dieser befand sich zur Unfallzeit auf dem Gehweg der Stobraer Straße und musste einer Fußgängerin ausweichen. Als der Jugendliche die Gehwegseite mit seinem Trekkingrad abrupt wechselte, blieb er an einem parkenden Pkw Renault hängen und stürzte. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen an der Wade zu. Anschließend wurde der Fahrradfahrer zur Versorgung der Wunden in das Robert-Koch-Krankenhaus nach Apolda verbracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden (Scheinwerfer hinten links beschädigt) in Höhe von ca. 300 Euro.

