Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle in Oberroßla

Apolda (ots)

Am Samstag, den 20.05.2023 wurde in der Mittagszeit in Oberroßla, in der Leipziger Straße, eine stationäre Verkehrskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 40 Fahrzeuge passiert. Es wurden 6 Verwarngelder und 1 Bußgeld verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 76 km/h.

