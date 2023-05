LPI-J: Drogenkonsument als Ladendieb

Weimar (ots) - Am Donnerstag hatte ein 21-Jähriger bereits tagsüber ausgelassen mit seinen Kumpels den Männertag verbracht. Das führte dazu, dass der Herr aufgrund seines auffälligen Verhaltens am Abend in eine Personenkontrolle geriet und bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,61 Promille vorwies. Soweit so gut - jedoch stieg der 21-Jährige nur kurze Zeit später auf ein Fahrrad und fuhr an dem Beamten, welche ihn zuvor kontrolliert hatten, vorbei. ...

mehr