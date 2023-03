Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Gegenstände von Brücke auf Autos geworfen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 06.03.2023, gegen 17:30 Uhr, könnte eine Person Gegenstände von der Brücke der Neumattenstraße in Dogern auf Fahrzeuge auf der darunter vorbeiführenden B 34 geworfen haben. Die Polizei sucht Zeugen! Bei der Polizei meldeten sich eine Autofahrerin und ein Autofahrer unabhängig voneinander, die bei der Durchfahrt unter der Brücke Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Danach mussten beide frische Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen. Der Autofahrer hatte auf der Brücke eine Person erkannt. Eine sofort entsandte Polizeistreife konnte niemanden mehr antreffen. Aufgrund den Beschädigungsbilder ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge von Gegenständen, möglicherweise Steinen, getroffen wurden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Personen, die auch entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder denen auf der Brücke Personen aufgefallen waren, sich zu melden.

