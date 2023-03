Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Ebnet: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 04.03.2023, fuhr gegen 14:45 Uhr die 67-jährige Autofahrerin eines roten Toyota die Kartäuserstraße in Richtung Ebnet. Auf Höhe der Hausnummer 157 kam ihr ein bislang unbekannter Autofahrer eines gelben Kleinwagens entgegen, wodurch es zur Kollision der beiden Außenspiegel kam. Anschließend entfernte sich dieser vom Unfallort in Richtung Innenstadt.

Am roten Toyota entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

