POL-FR: Wehr: Alkoholisierter Motorrollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht auf Dienstag, 07.03.2023, wurde auf der B 34 in Höhe Wehr-Brennet ein mutmaßlich alkoholisierter Motorrollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Zudem war der 24-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines. Nachdem ein Alcomat ein Ergebnis von rund 1,5 Promille zeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Schlüssel des Rollers wurde einbehalten. Diesen will der Mann unbemerkt von Schlüsselbrett der Familie an sich genommen haben.

