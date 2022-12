Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Kennzeichendiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Donnerstag, 22.12.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem AMEOS-Klinikum in Alfeld zu einem Kennzeichendiebstahl. An dem tatbetroffenen Pkw wurde das hintere amtliche Kennzeichen entwendet.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell