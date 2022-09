Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Diebstahl aus Kfz - Täter stiehlt Handtasche

Viersen (ots)

Am 14.09.2022, gegen 10.00 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen zu einem Diebstahl aus einem Auto einer 75-jährigen Viersenerin. Diese stieg nach erledigtem Einkauf in ihr Auto, nachdem sie ihre Einkäufe und die Tasche im Kofferraum verstaut hatte. Plötzlich öffnete der Täter den Kofferraum und entwendete die Handtasche der Viersenerin. Der unbekannte Tatverdächtige floh anschließend mit einem Damenfahrrad in Richtung Gladbacher Straße. Die Viersenerin beschreibt den Tatverdächtigen als 1,70m groß, mit mittelblonden kurzen Haaren. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie zu dem Zeitpunkt etwas gesehen? Haben Sie Informationen, die zum Ergreifen des Täters beitragen, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /mn (873)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell