LPI-J: Betrunkener Fahrradfahrer

Apolda (ots) - Am Donnerstag, 17.05.2023 beobachtete eine Zugreisende am Bahnhof in Apolda, wie gegen 20:15 Uhr zwei junge Männer (19 & 20 J., deutsch) an einem am Bahnhof angeschlossenen Fahrrad hantierten. Die Männer versuchten das Fahrrad zu entwenden. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Männer noch am Fahrrad stellen. Die kurz darauf eintreffende Eigentümerin des Fahrrades bestätigte die entstandenen Schäden am Fahrradschloss. Bei der Durchsuchung der ...

