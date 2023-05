Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Girl´s Day beim Polizeirevier Müllheim

Müllheim (ots)

Am Donnerstag 27.04.2023 nahmen auch in diesem Jahr wieder rund 30 Schülerinnen am bundesweiten Girl´s Day teil. Mit dem Zukunftstag für junge Mädchen zwischen 9 und 15 Jahren wurde ein interessanter Tag mit tollen Einblicken in die Polizeiwelt ermöglicht.

Ein Highlight für die Teilnehmerinnen war die Vorstellung der Polizeihundestaffel. Hier wurden die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Polizeihunde erklärt und die Arbeit eines Drogenspürhundes auf dem Revierhof vorgeführt. Danach durfte der Welpe "Wilma" noch seine ersten Gehorsamsübungen vorzeigen und beim Fotoshooting mit den Girl´s dabei sein.

Nachdem zum Schluss alle Fragen der Teilnehmerinnen beantwortet waren konnten sich wieder viele Teilnehmerinnen für den Polizeiberuf begeistern und verließen mit neuen Informationen das Polizeirevier.

