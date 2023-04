Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Diebstähle in Mettendorf - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In den vergangenen zwei Wochen wurden bei der Polizei mehrere Diebstähle aus zum Teil verschlossenen Geräteschuppen, Garagen und Scheunen angezeigt. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten dabei u.a. verschiedene Elektrowerkzeuge und Kanister mit Dieselkraftstoff. Die Tatzeiten dürften in den Abend- oder Nachtstunden gelegen haben; es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich Taten auch tagsüber zugetragen haben. Die Polizei Bitburg bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich zu melden.

