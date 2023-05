Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Einschränkungen führen zum vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis

Weimar (ots)

Am Abend des 17.05.2023 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Weimar ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei fuhr der 76-jährige Fahrer, gegen den gut gemeinten Rat von Ehefrau und Enkelin, mit seinem Pkw gegen ein weiteres Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Dabei klemmte sich der Fahrzeugführer ein und konnte erst durch das beherzte Eingreifen der Helfer befreit werden. Grund für den Unfall ist nach Angaben der Angehörigen die Medikation des Unfallverursachers. Dieser gab lediglich an Durchblutungsstörungen im Bein zu leiden. Die Uneinsichtigkeit des Unfallverursachers führte letztendlich zum vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis und zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Neben dem entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Bepflanzung, wurden beide Fahrzeuginsassen ins Klinikum Weimar verbracht. Beide gelten bis dato als leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell